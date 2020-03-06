Экс-министр экономической политики Москвы перешел на работу в правительство РФ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Экс-министр экономической политики Москвы Денис Тихонов возглавил департамент организации проектной деятельности правительства РФ, следует из информации на сайте кабмина.

Тихонов - выпускник Тульского государственного университета, карьеру начал в 2000 году в администрации Алексинского района. В 2007 году был назначен директором департамента экономического развития и инвестиций администрации Тульской области. В 2011-2015 годах - министр экономического развития и промышленности, вице-премьер Тульской области по экономике. В 2016-2019 годах - генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока".

С марта 2019 года возглавлял департамент экономической политики и развития Москвы. До Тихонова проектный департамент в правительстве, который появился в 2016 году, возглавляли Дмитрий Некрасов, Андрей Бадин и Андрей Слепнев.

Ранее в пятницу стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об освобождении Тихонова от должности министра столичного правительства. В документе отмечалось, что Тихонов освобожден от должности по собственной инициативе "в связи с переходом на другую работу".

Распоряжением мэра временно исполнять обязанности руководителя департамента экономической политики будет первый заместитель руководителя ведомства Мария Багреева.