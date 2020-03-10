В детском саду в Москве женщина из ревности зарезала охранника

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве сожителя из ревности в помещении детского сада на юге Москвы. Об этом сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

По данным следствия, 9 марта в помещении охраны дошкольного учреждения, расположенного по Чонгарскому бульвару, нашли тело мужчины 1971 года рождения "с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений", сказала Иванова во вторник "Интерфаксу".

Она отметила, что, по предварительным данным, при распитии алкогольных напитков сожительница, приревновав мужчину, в ходе ссоры "нанесла смертельные повреждения".

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемая задержана.

Другие подробности не сообщаются. Между тем, по данным СМИ, инцидент произошел на вечеринке по случаю Международного женского дня, а погибший работал охранником учреждения.