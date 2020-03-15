Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

Корпус гимназии в Москве закроют на карантин из-за подозрения на COVID-19

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Школьное здание гимназии №1508 закрывается на двухнедельный карантин, сообщил в воскресенье руководитель образовательного учреждения Вадим Меламуд.

Эпидемия коронавируса

"У одного из наших учеников есть подозрение на новую коронавирусную инфекцию. В связи с этим для профилактики принято решение закрыть школьное здание по адресу Первомайская улица, дом 65 на карантин с 16 марта на две недели", - говорится в его заявлении, размещенном на сайте гимназии.

В здании уже проведены противоэпидемические мероприятия. Для детей будет организован дистанционный режим обучения, пообещал Меламуд.

Ранее сообщалось, что в зданиях четырех московских школ действует карантин после обнаружения случаев заболевания коронавируса у учеников.

По указу мэра Москвы Сергея Собянина, с понедельника в городе до особого распоряжения вводится свободное посещение школ.

Москва

Новости по теме

Новости

Власти Подмосковья исключили дефицит товаров в регионе в связи COVID-19

Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных COVID-19 в Москве

Правозащитник Пономарев избежал сотрясения мозга после избиения в полиции

Правозащитник Пономарев избежал сотрясения мозга после избиения в полиции

Лев Пономарев госпитализирован из отдела полиции

Самолет Москва - Челябинск вынужденно сел в Казани

В Москве закрыли для посещения больницы

В Москве закрыли для посещения больницы

РЖД приостановят движение пассажирских поездов в Париж и Берлин

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Самолет из Будапешта с неполадками приготовились принять в "Шереметьево"

МЧС предупредило о метели и сильном ветре в Москве вечером 14 марта

МЧС предупредило о метели и сильном ветре в Москве вечером 14 марта
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');