Корпус гимназии в Москве закроют на карантин из-за подозрения на COVID-19

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Школьное здание гимназии №1508 закрывается на двухнедельный карантин, сообщил в воскресенье руководитель образовательного учреждения Вадим Меламуд.

"У одного из наших учеников есть подозрение на новую коронавирусную инфекцию. В связи с этим для профилактики принято решение закрыть школьное здание по адресу Первомайская улица, дом 65 на карантин с 16 марта на две недели", - говорится в его заявлении, размещенном на сайте гимназии.

В здании уже проведены противоэпидемические мероприятия. Для детей будет организован дистанционный режим обучения, пообещал Меламуд.

Ранее сообщалось, что в зданиях четырех московских школ действует карантин после обнаружения случаев заболевания коронавируса у учеников.

По указу мэра Москвы Сергея Собянина, с понедельника в городе до особого распоряжения вводится свободное посещение школ.