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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

Московский Противочумной центр оборудуют для диагностики коронавируса

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Лаборатория в Противочумном центре Роспотребнадзора на улице Мусоргского будет оснащена новым оборудованием для исследования коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

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"Установленное оборудование позволит сократить срок проведения исследований и повысить их точность", - сказали в штабе. По словам собеседника агентства, в центр уже поступили пять ПЦР-боксов (ПЦР - полимеразная цепная реакция), 40 термостатов и другое оборудование.

Как подчеркнули в оперштабе, чтобы минимизировать транспортные заторы и упростить доставку биоматериала, рядом с территорией центра буду обустроены парковочные места для спецтранспорта, машин скорой помощи и других автомобилей медицинских организаций.

"Мы просим жителей домов, расположенных рядом с центром, с пониманием отнестись к этой ситуации", - сказал собеседник агентства.

При этом на территории центра не будут находиться пациенты, не будет развернут стационар или какое-либо иное инфекционное учреждение. Функция учреждения не поменяется, отметили в штабе.

Москва

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