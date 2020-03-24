Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24

Московский бизнес получит отсрочки по налогам и аренде

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Первый пакет мер антикризисной поддержки московского бизнеса, пострадавшего вследствие снижения деловой активности и введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса, утвержден на заседании президиума правительства столицы.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства Москвы, принятое постановление предусматривает отсрочки по налогам и аренде. Так, для налогоплательщиков-организаций, действующих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса срок уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу продлен до 31 декабря 2020 года.

Кроме того, срок уплаты торгового сбора продлен до 31 декабря 2020 года.

Эти нормы вступят в силу со дня вступления в силу федерального закона, предоставляющего органам исполнительной власти субъектов РФ полномочие принимать решения о продлении сроков уплаты региональных и местных налогов и сборов.

Для организаций, действующих в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма вводят отсрочку внесения арендной платы за апрель-июнь по договорам аренды земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города, до 31 декабря 2020 года.

Аналогичные отсрочки и освобождения от внесения арендной платы предоставят городские предприятия и учреждения, сдающие в аренду земельные участки и объекты нежилого фонда.

Москва

Новости

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Собянин заявил, что реальной картины по COVID-19 нет ни у кого

Собянин заявил, что реальной картины по COVID-19 нет ни у кого

Московские больницы получат до 200 тыс. руб. на лечение каждого пациента с коронавирусом

В Москве пообещали наказывать магазины за отказ принимать банковские карты

Из больницы в Коммунарке за сутки выписали 70 пациентов

Под указ о самоизоляции попали 1,8 млн пожилых москвичей

Под указ о самоизоляции попали 1,8 млн пожилых москвичей

Скончавшаяся в Коммунарке пациентка не была больна COVID-19 и умерла от рака

Электронно проголосовать по изменениям в Конституцию москвичи смогут с 19 по 22 апреля

В столичном штабе пояснили, кому необходимо оставаться дома из-за угрозы COVID-19

Мэрия Москвы отменила льготный проезд для старшеклассников из-за коронавируса

Мэрия Москвы отменила льготный проезд для старшеклассников из-за коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');