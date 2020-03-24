Московский бизнес получит отсрочки по налогам и аренде

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Первый пакет мер антикризисной поддержки московского бизнеса, пострадавшего вследствие снижения деловой активности и введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса, утвержден на заседании президиума правительства столицы.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства Москвы, принятое постановление предусматривает отсрочки по налогам и аренде. Так, для налогоплательщиков-организаций, действующих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса срок уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу продлен до 31 декабря 2020 года.

Кроме того, срок уплаты торгового сбора продлен до 31 декабря 2020 года.

Эти нормы вступят в силу со дня вступления в силу федерального закона, предоставляющего органам исполнительной власти субъектов РФ полномочие принимать решения о продлении сроков уплаты региональных и местных налогов и сборов.

Для организаций, действующих в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма вводят отсрочку внесения арендной платы за апрель-июнь по договорам аренды земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города, до 31 декабря 2020 года.

Аналогичные отсрочки и освобождения от внесения арендной платы предоставят городские предприятия и учреждения, сдающие в аренду земельные участки и объекты нежилого фонда.