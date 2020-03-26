Власти Москвы сообщили, сколько пациентов с коронавирусом в столице лечатся на дому

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - На сегодняшний день в Москве 546 заразившихся коронавирусной инфекцией, около ста лечатся на дому, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Общее количество заразившихся в Москве - 546. Это те лица, у которых есть лабораторно подтвержденный диагноз коронавируса... И около ста пациентов у нас еще лечатся на дому", - заявила Ракова в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) в четверг.

По ее информации, большинство заболевших проходят лечение в стационаре - около 400 человек, 20 - в так называемых медицинских обсерваторах.

Заммэра напомнила, что в среду было выявлено 120 новых случаев заражения, в четверг - уже 136.