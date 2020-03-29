Мэр Москвы заявил, что число заболевших COVID-19 в Москве перевалило за тысячу

Площадь перед входом на территорию ВДНХ Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Москве число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в настоящее время превысило тысячу человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве. Не застрахован никто. Пример несчастных итальянских и испанских городов, того же Нью-Йорка, где ежедневно умирают десятки и сотни человек, у всех перед глазами", - написал Собянин в воскресенье на своем личном сайте.

По данным на 28 марта, в Москве было выявлено 817 случаев заболевания новым типом коронавируса, 28 человек выздоровели, пятеро скончались.