Москвичей начали по "громкой связи" призывать вернуться домой

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Москвичей начали по "громкой связи" оповещать о необходимости покинуть парки и оставаться дома.

Как передает корреспондент "Интерфакса", машины с установленными на них громкоговорителями ездят, в частности, вокруг Патриарших прудов в центре столицы.

Из репродукторов непрерывно звучит следующее обращение: "Во избежание заражения коронавирусной инфекцией просим вас ограничить свое пребывание на огороженных территориях, избегайте для прогулок мест скопления людей, соблюдайте социальную дистанцию в два метра".

"В соответствии с указом мэра Москвы, посещение парков временно приостановлено, просим вас отнестись с пониманием и не находиться на закрытых территориях", - призывает голос из динамика.

В момент приезда машины с громкоговорителями в район сквера на Патриарших там находилось большое количество людей, на игровой площадке находились дети. Затем сквер полностью опустел, однако через некоторое время снова заполнился гуляющими.

Автомобили с громкоговорителями также работают на Делегатской улице.

Корреспонденты "Интерфакса" передают, что в воскресенье прекращен доступ в парки и скверы, которые еще вчера были открыты. Городские службы обносят ограничительными красно-белыми лентами спортивные и детские площадки.

Практически одновременно с началом объявлений на улице на мобильные устройства москвичей было разослано сообщение портала Госуслуг Москвы. "С 28 марта по 5 апреля просим вас оставаться дома и исключить любые внешние контакты. Без крайней необходимости лучше не посещать многолюдные места", - говорится в смс-уведомлении.

В нем также отмечается, что москвичи, пока находятся дома, могут воспользоваться бесплатными сервисами интернет-компаний через сайт Gosuslugi.ru.