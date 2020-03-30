Скончавшаяся от коронавируса в Москве пациентка страдала сахарным диабетом

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В одной из московских больниц скончалась пациентка, у которой был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В оперштабе сообщили, что у 84-летней пациенты был подтвержден диагноз пневмония, она находилась на искусственной вентиляции легких.

Также женщина страдала от сахарного диабета, бронхиальной астмы и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее федеральный оперативный штаб сообщал, что в России за последние сутки был зафиксирован один летальный случай в Псковской области. За весь период умерло девять человек с коронавирусом, сообщалось тогда. Таким образом, скончавшаяся 84-летняя женщина стала десятой в РФ (и седьмой в Москве) жертвой коронавируса.

Помимо Псковской области летальные исходы были зафиксированы в Петербурге и Оренбургской области.

Всего за сутки в РФ было выявлено свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число диагнозов в стране достигло 1836.