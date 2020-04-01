ГКБ им. Спасокукоцкого начнет принимать пациентов с коронавирусом

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Перепрофилированный лечебный корпус № 6 больницы им. Спасокукоцкого на севере Москвы планируется открыть для лечения зараженных коронавирусом 13 апреля, сообщил журналистам в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Тысячи людей работает на объектах, один из таких объектов - больница Спасокукоцкого, одна из ведущих московских клиник. Переоборудуют большой корпус, который сможет принять до 450 пациентов. (...) 7 апреля должны быть закончены ремонтные работы все, а 13 апреля (врачи) будут готовы принять пациентов", - сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что в соответствии с поручением президента, здравоохранение Москвы мобилизует все необходимые мощности для борьбы с коронавирусом. Собянин отметил, что в работу включены как федеральные, так и региональные клиники, в том числе и частные организации, частная медицина.

"Работа очень сложная, тяжелая, непростая с точки зрения подготовки персонала, его морального настроя на сложную работу, перестройки помещения, логистики, передвижения пациентов, оснащения необходимым оборудованием. Тем не менее, такая работа проводится почти круглые сутки", - сказал мэр.

Как рассказал главный врач клиники Алексей Погонин, в настоящее время ведется самостоятельная подготовка медперсонала к работе с пациентами, зараженными новой коронавирусной инфекцией. К работе в клинике будут привлечены специалисты инфекционного центра больницы им. Боткина, которые также будут проводить обучение медперсонала клиники №50.

"Готовность - порядка 60%, работы ведутся на всех этажах здания, проводится разводка газов, перепланировка помещений с целью увеличения емкости. Ориентировочный срок сдачи этого объекта - 13 апреля", - добавил Погонин.

В России на 1 апреля зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом, большая часть приходится на Москву.

Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.