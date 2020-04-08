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Клинскую горбольницу перепрофилируют под лечение COVID-19

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Подмосковье лечебный корпус Клинской городской больницы в городе Высоковск перепрофилируют под инфекционный центр, сообщили в пресс-службе Минстроя Московской области.

Пандемия коронавируса

Это четырехэтажный корпус общей площадью 3500 квадратных метров. В нем оборудуют "чистые" и "грязные" зоны, смонтируют новую венртиляцию и систему подачи медицинских газов, разведут проводку под диагностическую аппаратуру, а также проведут отделку помещений. Как сказал через пресс-службу глава министерства Владимир Локтев, все работы должны быть завершены до конца апреля.

В общей сложности обновленный корпус сможет принять около 100 пациентов с коронавирусом.

Ранее 8 апреля заммэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в городе под лечение и диагностику коронавирусной инфекции перепрофилировали десять больниц и девять лабораторий.

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Москва Московская область Клин коронавирус Владимир Локтев

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