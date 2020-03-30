Режим обязательной самоизоляции вслед за Москвой и областью объявили 14 регионов

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Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Сразу 14 регионов России вслед за Москвой и Подмосковьем ввели режим обязательной самоизоляции, сообщается в телеграм-канале Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией стопкоронавирус.рф.

В сообщении перечисляются: Якутия, Татарстан, Марий-Эл и Адыгея, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Липецкая, Рязанская, Свердловская и Ульяновская области.

Таким образом, в общей сложности 16 регионов России ввели ограничения на передвижение граждан для борьбы с вирусом.

Ранее премьер Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в Москве, в своих регионах.

Он заявил, что шаги, которые предприняли главы столицы и области - это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом.

Между тем стало известно, что введенный с понедельника, 30 марта, в Москве режим обязательной самоизоляции для всех москвичей независимо от возраста будет действовать до 14 апреля.