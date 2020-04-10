За сутки в больницу в Коммунарке поступил 101 человек

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - На лечении в 40-й московской больнице в Коммунарке находятся 462 человека, с подтвержденным коронавирусом - 205 пациентов, сообщил в фейсбуке в пятницу главный врач медучреждения Денис Проценко.

Он отметил, что за сутки в больницу поступил 101 пациент, выписан 61.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 33 человека, из них 19 - на искуственной вентиляции легких (ИВЛ).

По последним данным, в Москве зафиксировано 6698 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели и выписались из больниц 313 пациентов, 50 человек скончались.