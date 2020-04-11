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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:06Заразились
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Собянин заявил, что 18 тыс. исследований на коронавирус в день не предел для Москвы

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел лабораторию НИИ скорой помощи имени Склифосовского на Большой Сухаревской площади, проводящую исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Он подчеркнул, что сегодня в столице делается ежедневно около 18 тыс. тестов

"В Москве первую нагрузку на себя приняли лаборатории Роспотребнадзора, объём тестов, которые они делали ежедневно, составлял около 3 тыс. Конечно, это очень мало для Москвы, поэтому мы включили в работу городские, федеральные и частные лаборатории", - пояснил Собянин, указав, что власти города разворачиваем систему тестирования дальше, делая ее более быстрой и точной.

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По его словам, на базе НИИ имени Склифосовского развёрнута мощная лаборатория, которая будет модернизироваться и дополняться новым оборудованием, чтобы вдвое-трое увеличить ее мощности.

Все результаты тестов должны быть оцифрованы и внесены в единую информационную систему. Это касается и частных лабораторий.

Как тестируют на COVID-19 в Москве

До начала пандемии коронавирусной инфекции соответствующие исследования в Москве могли проводить только две федеральные лаборатории - Противочумной центр и Федеральный центр гигиены и эпидемиологии. В помощь им в кратчайшие сроки были развернуты девять городских ПЦР-лабораторий: в НИИ скорой помощи Склифосовского, ИКБ №2, Диагностическом клиническом центре №1, Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии, Диагностическом центре лабораторных исследований, ГКБ №40 в Коммунарке, ГКБ №67 имени Ворохобова, ГКБ имени Кончаловского и в Морозовской детской больнице.

К тестированию также присоединились две частные лаборатории - "Гемотест" и "Литех", которые выполняют порядка 5 тыс. исследований в сутки.

Таким образом, 13 федеральных, городских и частных лабораторий в настоящее время проводят порядка 18 тыс. исследований на коронавирус в сутки.

Кроме того, начиная с 6 апреля желающие также могут сдать тесты на коронавирус на дому - их принимают специалисты Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора.

Всего начиная с 10 марта в Москве выполнено свыше 200 тыс. исследований для более 145 тыс. человек.

Москва Сергей Собянин коронавирус

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