Москва прорабатывает возможность регулярно тестировать полицейских и продавцов на COVID-19

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы запустила регулярное тестирование на коронавирус для медиков, соцработников и волонтеров, которые работают с населением, сообщила заммэра Анастасия Ракова. По ее словам, теперь власти обдумывают возможность расширить тестирование.

"Также прорабатывается вопрос о расширении регулярного тестирования на другие городские службы, взаимодействующие с гражданами, в их числе полицейские, работники транспорта и торговли (продовольственных магазинов, аптек, зоомагазинов)", - сказала она.

Среди врачей и соцработников скринингом охвачены около 15 000 человек. Ракова уточнила, что это врачи поликлиник, которые ходят по вызовам на дом, медработники, ведущие прием в учреждениях, администраторы поликлиник, сиделки, социальные работники и волонтеры, которые помогают изолированным людям и приносят им домой продукты и лекарства.