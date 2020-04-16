Песков предложил дождаться решения Путина о переносе парада Победы

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле рассматривают разные варианты возможного переноса парада Победы 9 мая, они зависят от сценариев развития эпидемиологической обстановки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Когда президент Владимир Путин примет решение по этому вопросу, он об этом сообщит, сказал чиновник и предложил дождаться этого момента.

Репетиции парада продолжаются.

15 апреля источник "Интерфакса" в администрации президента сообщил, что решение уже принято и парад отложат.

В тот же день стало известно, что ветеранские организации попросили Путина перенести парад на более позднюю дату из-за коронавируса. Песков сказал, что в Кремле рассмотрят эту просьбу.

Председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов допустил, что парад могут перенести на 24 июня или 3 сентября.