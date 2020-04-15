Москвичи смогут попросить полицейских перепроверить пропуск на нескольких устройствах

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Москвичи могут просить полицейских перепроверить электронный пропуск, если изначально устройство покажет, что он не действителен.

"Что делать, если я назову код, а полицейский скажет, что пропуск недействителен? Прежде всего, необходимо перепроверить корректность данных, указанных в пропуске. Если все данные указаны верно, надо убедиться, что сотрудник правоохранительных органов верно ввел 16-значный код на своем служебном устройстве", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии Москвы.

Как отмечается в рекомендациях, если код введен верно, а пропуск по-прежнему отображается как недействительный, можно попросить сотрудника ввести код на другом устройстве.

Ранее в департаменте транспорта столицы сообщили, что проверка пропусков на транспорте в Москве будет полностью осуществляться в автоматическом режиме через транспортные карты "Тройка", "Стрелка" или социальную карту.