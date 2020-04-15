Пропуска в московском транспорте будут проверяться автоматически

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Проверка пропусков на транспорте в Москве будет полностью осуществляться в автоматическом режиме через транспортные карты "Тройка", "Стрелка" или социальную карту, сообщили в Департаменте транспорта столицы.

"По поручению мэра Москвы, для того, чтобы избежать нарушения социальной дистанции при пользовании городским транспортом, чтобы исключить личный фактор, а также для усиления контроля за наличие пропусков мы проработали перевод проверки пропусков полностью в автоматический режим", - говорится в сообщении Дептранса, распространенном в среду.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что до ввода автоматической системы проверки наличия пропусков для передвижения по городскому транспорту будут проводиться не полицией, а контролерами.

"Вводить систему будем поэтапно. Уже сейчас и до ввода автоматической системы, проверки в метро и всех других видах городского транспорта проводит не полиция, а контролеры ГКУ "Организатор перевозок", в соответствии с распоряжением правительства Москвы №222 от 14 апреля 2020 года. Эти проверки - выборочные, но они будут",- говорится в сообщении дептранса в телеграм-канале.

Там отмечается, что "особое внимание будет уделяться тем, кто нарушает карантин - по таким нарушителям будут применяться самые строгие меры воздействия сотрудниками полиции".

"Завтра мы выложим подробную инструкцию, как действовать. Но вновь просим вас оставаться дома - сейчас это особенно важно", - отметили в департаменте.

В среду, 15 апреля, в первый день пропускного режима Москва встала в утренних пробках, в транспорте (на станциях метро) образовались очереди. К возникновению пробок и очередей привело то, что полицейские массово проверяли пропуска и документы у водителей авто и пассажиров подземки.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал критичной ситуацию с большим скоплением людей в метро. По его словам, он переговорил с начальником столичного ГУВД, попросив его сделать так, чтобы проверки пропусков не приводили к массовому скоплению людей.