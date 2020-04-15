Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:53Заразились
на 15.04В России 24 490+3 388В мире 1 976 192+58 872

Пропуска в московском транспорте будут проверяться автоматически

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Проверка пропусков на транспорте в Москве будет полностью осуществляться в автоматическом режиме через транспортные карты "Тройка", "Стрелка" или социальную карту, сообщили в Департаменте транспорта столицы.

"По поручению мэра Москвы, для того, чтобы избежать нарушения социальной дистанции при пользовании городским транспортом, чтобы исключить личный фактор, а также для усиления контроля за наличие пропусков мы проработали перевод проверки пропусков полностью в автоматический режим", - говорится в сообщении Дептранса, распространенном в среду.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что до ввода автоматической системы проверки наличия пропусков для передвижения по городскому транспорту будут проводиться не полицией, а контролерами.

"Вводить систему будем поэтапно. Уже сейчас и до ввода автоматической системы, проверки в метро и всех других видах городского транспорта проводит не полиция, а контролеры ГКУ "Организатор перевозок", в соответствии с распоряжением правительства Москвы №222 от 14 апреля 2020 года. Эти проверки - выборочные, но они будут",- говорится в сообщении дептранса в телеграм-канале.

Там отмечается, что "особое внимание будет уделяться тем, кто нарушает карантин - по таким нарушителям будут применяться самые строгие меры воздействия сотрудниками полиции".

"Завтра мы выложим подробную инструкцию, как действовать. Но вновь просим вас оставаться дома - сейчас это особенно важно", - отметили в департаменте.

В среду, 15 апреля, в первый день пропускного режима Москва встала в утренних пробках, в транспорте (на станциях метро) образовались очереди. К возникновению пробок и очередей привело то, что полицейские массово проверяли пропуска и документы у водителей авто и пассажиров подземки.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал критичной ситуацию с большим скоплением людей в метро. По его словам, он переговорил с начальником столичного ГУВД, попросив его сделать так, чтобы проверки пропусков не приводили к массовому скоплению людей.

Проверка цифровых пропусков в Москве

8
Москва

Новости

Власти приняли решение о переносе парада Победы

Власти приняли решение о переносе парада Победы

Контроль за наличием пропусков в Москве будет усиливаться с каждым днем

Контроль за наличием пропусков в Москве будет усиливаться с каждым днем

Общежития РУДН в Москве частично закрыли на карантин по коронавирусу

Пропускной режим в Москве в первый день работы привел к заторам и очередям

Пропускной режим в Москве в первый день работы привел к заторам и очередям

Песков отметил недостаток дисциплины у москвичей

Песков отметил недостаток дисциплины у москвичей
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор отрицает массовое заражение китайцев, выезжающих в КНР из Москвы

Пандемия коронавируса

В Москве за сутки принудительно госпитализировали 213 нарушителей самоизоляции

У московских водителей не будут забирать машину за езду без пропуска

Пандемия коронавируса

Собянин назвал критичными утренние очереди в метро из-за проверки пропусков

Собянин назвал критичными утренние очереди в метро из-за проверки пропусков

Из-за проверок пропусков на въездах в Москву образовались заторы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');