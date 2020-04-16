Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:32Заразились
на 16.04В России 27 938+3 448В мире 2 056 055+79 863

Нарушителя самоизоляции в Москве задержали за дачу гаишнику 3000 рублей взятки

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Уроженец ближнего зарубежья стал фигурантом уголовного дела о передаче 3000 рублей взятки сотрудникам ГАИ, остановившим его на МКАД для проверки наличия пропуска на поездки по Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

Пандемия коронавируса

32-летнего водителя "Мерседеса" остановили на 45-м километре МКАД для проверки документов. На него начали составлять протокол о нарушении режима самоизоляции по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы. В этот момент автомобилист предложил капитану полиции 3000 рублей за то, чтобы он отказался от составления документа.

Факт взятки был снят на видео, запись передана в территориальное ОМВД, сообщили в пресс-службе.

Уголовное дело в отношении автовладельца возбуждено по статьям о мелком взяточничестве и приготовлении к преступлению. Его отпустили под подписку о невыезде.

Проверка цифровых пропусков в Москве

8
Москва МВД МКАД коронавирус

Новости по теме

Новости

Высокопоставленного росгвардейца заподозрили в вымогательстве взятки у бизнесмена

Высокопоставленного росгвардейца заподозрили в вымогательстве взятки у бизнесмена

Более 60% россиян заявили о готовности к возможному продлению режима самоизоляции

ФСИН назвала заказными бунт и пожар в Ангарской колонии

Пандемия коронавируса

Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в РФ на июнь-июль

Путин поручил сократить сроки исследований препаратов от коронавируса

Путин поручил сократить сроки исследований препаратов от коронавируса

В России коронавирус за сутки нашли еще у почти 3,5 тыс. человек

В России коронавирус за сутки нашли еще у почти 3,5 тыс. человек

Курс рубля к доллару немного вырос после обвала в среду

Генпрокуратура заявила, что в России стало меньше убийств и уличных преступлений

Генпрокуратура заявила, что в России стало меньше убийств и уличных преступлений

В элитном поселке на Рублевке загорелся магазин

Что случилось этой ночью: четверг, 16 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');