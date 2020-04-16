Нарушителя самоизоляции в Москве задержали за дачу гаишнику 3000 рублей взятки

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Уроженец ближнего зарубежья стал фигурантом уголовного дела о передаче 3000 рублей взятки сотрудникам ГАИ, остановившим его на МКАД для проверки наличия пропуска на поездки по Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

32-летнего водителя "Мерседеса" остановили на 45-м километре МКАД для проверки документов. На него начали составлять протокол о нарушении режима самоизоляции по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы. В этот момент автомобилист предложил капитану полиции 3000 рублей за то, чтобы он отказался от составления документа.

Факт взятки был снят на видео, запись передана в территориальное ОМВД, сообщили в пресс-службе.

Уголовное дело в отношении автовладельца возбуждено по статьям о мелком взяточничестве и приготовлении к преступлению. Его отпустили под подписку о невыезде.