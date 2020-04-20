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Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве Суровцеву

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Московский городской суд признал законным приговор Сергею Суровцеву, получившему 2,5 года колонии за применение насилия в отношении представителя власти в ходе протестной акции 27 июля в центре Москвы. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

"Приговор Тверского суда Москвы от 24 декабря 2019 года оставлен без изменений, апелляционная жалоба защиты - без удовлетворения",- сказали в суде.

Протесты в Москве

24 декабря прошлого года Тверской суд Москвы приговорил Суровцева к 2,5 годам колонии.

Суровцева задержали 28 ноября. По версии следствия, 27 июля на Тверской улице в Москве Суровцев, "подняв секцию металлического ограждения, нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок", после чего скрылся в толпе.

Свою вину он не признал.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую прошли 8 сентября.

После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ) и ряд дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (статья 318 УК РФ).

Москва Сергей Суровцев

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