За время самоизоляции в Москве камеры обнаружили 145 нарушителей

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Камеры видеонаблюдения в столице зафиксировали еще 55 нарушителей обязательной самоизоляции за минувшие выходные. Всего за период введения режима повышенной готовности в Москве с помощью камер зафиксировано 145 подобных нарушений, сообщил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

"Техническими средствами фотовидеофиксации за прошедшие выходные было установлено 55 нарушений режима самоизоляции, это граждане, зараженные коронавирусом и переносящие заболевание в легкой форме, а также люди, проживающие с ними в одной квартире. Все они подписали специальное добровольное согласие о нахождении дома и нарушили его, чем подвергли серьезной опасности соседей и окружающих", - сказал Данчиков журналистам в понедельник.

Он добавил, что всем нарушителям оформлен штраф по причине несоблюдения режима самоизоляции. Заболевшие принудительно доставлены в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках или Алтуфьево, там они будут находиться под наблюдением специалистов до полного выздоровления.

"Всего в период введения режима повышенной готовности за несоблюдение режима самоизоляции оштрафованы и помещены под наблюдение специалистов в принудительном порядке 145 человек, это в основном жители Москвы в возрасте от 30 до 55 лет", - заключил Данчиков.

Мэр столицы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.

29 марта своим указом Собянин расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

2 апреля Собянин подписал закон, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции в размере до 5 тыс. рублей.