Москвичей предупредили о мошенниках, выдающих себя за сотрудников коммунальных служб

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Власти столицы просят горожан не попадаться на уловки мошенников, которые работают под видом сотрудников коммунальных служб.

"Судя по сводкам полиции и сообщениям в социальных сетях, активизировались мошенники, которые приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, нередко при этом пытаются продать дорогостоящее оборудование. Хотел бы еще раз попросить москвичей быть внимательнее и не попадаться на такие уловки", - заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам во вторник.

Заммэра напомнил, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции принято решение временно приостановить проверки газового оборудования, счетчиков воды и электричества.

Сотрудники коммунальных служб приезжают только по заявкам от граждан в экстренных случаях, при этом время их визита согласовывается, пояснил чиновник. Бирюков подчеркнул, что сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварийная ситуация, не приходят без предупреждения.

"На информационном стенде подъезда заранее размещается соответствующая информация и график", - добавил глава комплекса городского хозяйства.