В Москве бесплатно продезинфицируют квартиры больных коронавирусом

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты проведут бесплатную дезинфекцию в московских квартирах, откуда госпитализировали человека с новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Кроме текущей дезинфекции, по указанию управления Роспотребнадзора по Москве, в случае госпитализации больного с коронавирусной инфекцией в квартире проводятся работы по заключительной дезинфекции", - говорится в сообщении пресс-службы.

Работы проводятся бесплатно специалистами ГУП "Московский городской центр дезинфекции" и его филиалов в административных округах.

Информацию об очагах дезинфекторы получают не от заболевшего и членов его семьи, а от скорой помощи и через автоматизированную систему регистрации инфекционных заболеваний, добавили в ведомстве.

Перед выездом в квартиру время дезинфекции согласуют с жителями по телефону.

В Роспотребнадзоре отмечают, что если в квартиру позвонили люди в спецодежде, то рекомендуется попросить их предъявить документы, подтверждающие их принадлежность к дезинфекционной службе. Сотрудники дезинфекционной службы могут заходить в квартиры граждан только с их согласия по предъявлении служебного удостоверения. Как отмечается, в случае отказа проживающих от дезинфекции в наряде ставится запись "Отказ от дезинфекции".

В квартире будут обработаны двери, стены, полы и по возможности все предметы обихода: посуда, белье, игрушки и уборочный инвентарь различными методами: их могут протереть, замочить или оросить раствором. После этого проживающих просят подписать наряд на заключительную дезинфекцию.

Кроме того, работы по обеззараживанию проведут в подъезде. Обработают входные группы, почтовые ящики, лифтовые холлы и лифты, лестницы и площадки, двери квартир, ковши мусоропроводов и другие поверхности.

"В дальнейшем обработки проводятся до завершения двухнедельного карантина самостоятельно жильцами - в квартирах, управляющими компаниями - в местах общего пользования, в соответствии с памятками Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.