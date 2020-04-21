Москвичи, сдающие квартиры в аренду, стали опасаться проблем из-за коронавируса

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Большинство собственников квартир в Москве опасаются досрочного отъезда квартирантов из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в риелторской компании "Инком-Недвижимость".

"Специалисты компании исследовали тематику обращений клиентов-наймодателей за три недели карантина. Так, 60% квартиросдатчиков страшит риск досрочного расторжения договора найма и потери жильцов", - говорится в сообщении.

Также, согласно исследованию, около 50% арендодателей опасается неполучения арендной платы или порчи имущества, еще 47% считают реальной передачу их квартиры в субаренду.

Эксперты отмечают, что в условиях всеобщей самоизоляции арендодатели московских квартир не могут в полной мере контролировать ситуацию со съемным жильем. Зачастую собственники обращаются за профессиональной поддержкой к юристам и риелторам.

По мнению аналитиков, в условиях риска досрочного расторжения договоров найма с квартирантами, собственники квартир вынуждены искать новых жильцов, что в настоящее время крайне затруднительно.

При этом эксперты отмечают, что в настоящее время не более 5% договоров найма в Москве расторгаются раньше установленного срока. По их данным, рекордным годом по количеству расторжений договоров аренды стал 2014-й, когда около 35% квартирантов съехали из съемного жилья.

"Поскольку действует запрет на активные перемещения, большинство нынешних арендаторов может лишь подбирать варианты в удаленном режиме. Мы не исключаем возможности переселений нанимателей по окончании периода самоизоляции. Как правило, вынужденные внутренние миграции на московском рынке аренды нацелены на понижение бюджета найма. А переезд, выплата новой арендной ставки, залоговой суммы и комиссионных агенту требуют финансовых затрат, и многие квартиранты остались бы на местах при возможности договориться о льготах", - отметила замдиректора департамента аренды квартир "Инком-Недвижимость" Оксана Полякова.

Она считает, что в сложившихся условиях собственники могут пойти на уступки и временно снизить стоимость проживания для квартирантов.