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В мэрии Москвы заявили, что до конца апреля рано думать о смягчении режима изоляции

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Пока рано обсуждать возможное смягчение режима изоляции в Москве, поскольку растет количество заболевших, заявил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

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"Давайте дождемся 30 апреля, посмотрим. Количество заразившихся, выздоровевших - видим, что имеется динамика по росту, пока рано обсуждать эту тему, до 30 апреля", - сказал Немерюк во вторник в эфире радиостанции" Эхо Москвы".

Он также сообщил, что в настоящее время столичные власти не планируют вводить пропускную систему для передвижения по городу пешеходов. При этом Немерюк рекомендовал пешеходам носить с собой паспорт на случай возможной проверки со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Он также напомнил, что пропуска, выданные в Москве, действуют в Подмосковье. "У нас так называемый "пропускной роуминг" между Москвой и Московской областью. Пропуска, выданные в Москве, действуют и в области, и наоборот", - сказал Немерюк.

Он отметил, что со среды, 22 апреля, в Москве начнется автоматический контроль за пропускным режимом: в данные пропусков для этого необходимо внести данные проездной карты ("Тройка" или "Стрелка"), либо номер автомобиля (как служебного, так и личного).

Немерюк также сообщил, что велосипедисты и владельцы других колесных средств передвижения обязаны оформлять электронные пропуска для поездок по городу. Кроме того, он сказал, что москвичи старше 65 лет могут оформить одноразовый пропуск для того, чтобы остаться на время самоизоляции на даче.

Алексей Немерюк Москва Коронавирус

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