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За сутки в Москве составили более 1,4 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции

За сутки в Москве составили более 1,4 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - За последние сутки в столице сотрудники полиции составили почти 1,4 тыс. протоколов в отношении горожан, находившихся на улице без установленных законодательством оснований, сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков журналистам в среду.

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"Всего за период введения режима повышенной готовности в отношении таких нарушителей составлено более 20 тыс. протоколов", - сказал Данчиков.

По его информации, среднесуточное количество нарушений правил передвижения по городу сократилось на 25-30%. "Но за последние дни участились факты, когда родители с детьми, дети старшего возраста без родителей собираются на детских и игровых площадках. Кроме того, большие группы жителей близлежащих домов собираются на спортивных площадках", - подчеркнул министр столичного правительства.

Он добавил, что на московских улицах работает сегодня более 13 тысяч сотрудников полиции, три тысячи сотрудников Росгвардии и тысяча дружинников.

Данчиков подчеркнул, что за сутки камеры видеофиксации в столице выявили 48 нарушителей среди больных COVID-19 и живущих с ними. "Все они подписали специальное добровольное согласие о нахождении дома и нарушили его, чем подвергли серьезной опасности соседей и окружающих",- добавил начальник главного контрольного управления Москвы.

По его словам, всем нарушителям в соответствии со ст. 3.18.1 КоАП Москвы оформлен штраф. "Заболевшие принудительно доставлены в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском и на Можайском шоссе, там они будут находиться под наблюдением специалистов до полного выздоровления",- сообщил Данчиков.

Всего в период введения режима повышенной готовности за несоблюдение режима самоизоляции оштрафованы и помещены под наблюдение специалистов в принудительном порядке 208 человек, это в основном жители Москвы в возрасте от 35 до 50 лет, добавил он.

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