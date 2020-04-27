В мэрии Москвы заявили об аннулировании отдельных цифровых рабочих пропусков

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Отдельные цифровые пропуска, выданные для поездок по Москве по работе, аннулируются, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента информационных технологий в понедельник.

"Сведения, указанные при оформлении пропусков, проходят обязательную проверку, в том числе в Федеральной налоговой службе. Если ИНН указан некорректно, цифровой пропуск аннулируется. Кроме того, правительство Москвы совместно с федеральными органами власти начало проверку сведений о том, работает ли человек в организации, указанной при оформлении пропуска", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, если выясняется, что гражданин не работает в организации, которую он указал при оформлении пропуска, документ также аннулируется.

"В случае аннулирования пропуска гражданину необходимо обратиться к своему работодателю. При экстренной ситуации граждане могут воспользоваться разовым пропуском, который оформляется на один календарный день. Руководители организаций могут проверить достоверность предоставленных данных с помощью онлайн-сервиса на портале https://i.moscow/covid", - добавили в пресс-службе.

Пропускной режим в Москве заработал с 15 апреля. Пешком можно ходить, не оформляя пропуск, но соблюдая правила самоизоляции. Для поездок на общественном транспорте или автомобиле следует оформлять заявку.