Почти половина петербуржцев оказались бессимптомными носителями коронавируса

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Носителями коронавируса являются не только больные с подтвержденным диагнозом, но и почти половина жителей Санкт-Петербурга, сказала в понедельник "Интерфаксу" пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по северной столице Елизавета Скорынина.

При этом Скорынина сослалась на заявление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой. По словам пресс-секретаря, самый эффективный способ разбить эпидцепочку - соблюдать самоизоляцию.

Говоря об источниках инфицирования медицинских работников, в Роспотребнадзоре отметили, что достоверно установить путь заражения невозможно.

"Возможен любой вариант - или врач, или кто-то из пациентов. У нас большое число заносов в медучреждениях, потому что врачи, прилетевшие из неблагополучных по вирусу стран, не соблюдали режим самоизоляции", - подчеркнул собеседник агентства.

По ее словам, некоторые медики также переносили вирус между разными местами работы. "Бывало такое, что врач поработал в одной больнице и побежал в поликлинику. Вот почему у нас появилось постановление (главного санитарного врача РФ - ИФ) - чтобы врачи работали на основной работе, чтобы не было дополнительной", - отметили в пресс-службе.

Ранее в Петербурге скончались двое сотрудников Александровской больницы с подтвержденным коронавирусом - заведующий отделением нейрохирургии Алексей Филиппов и анестезиолог Сергей Белошицкий.

Также, по данным городских властей, с начала апреля в Петербурге скончались четыре медсестры с подтвержденным COVID-19. Коронавирус выявлен у 50 сотрудников Мариинской больницы, а также у медиков НИИ им.Вредена.