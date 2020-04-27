В России насчитали около 400 беременных с подтвержденным COVID-19

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В России около 400 беременных с коронавирусом, беременность у них протекает легко, без тяжелых осложнений, сообщила главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян.

"Сейчас в России с подтвержденным коронавирусом зарегистрировано около 394 беременных женщин, из них 276 находятся в Москве", - сказала Адамян в интервью порталу стопкоронавирус.рф, опубликованном в понедельник.

Она сообщила, что рискованным заражение коронавирусом может быть, если у беременной женщины есть сердечно-сосудистые заболевания, повышенное давление, диабет, различные эндокринные нарушения, бронхиальная астма, болезни легких, злокачественные опухоли, особенно это касается второго и третьего триместров беременности.

Поводом для беспокойства может стать также отягощенный акушерский анамнез. Кровотечение, преждевременные роды, невынашивание беременности, различные оперативные вмешательства при прошлой беременности являются факторами риска для беременных, зараженных коронавирусом.

При назначении препаратов нужно учитывать не только их эффективность, но и безопасность: некоторые лекарства могут быть токсичными, сказала Адамян.

Она отметила, что научно не доказано воздействие вируса на плод, инфицирование околоплодных вод и в целом вертикальный путь передачи инфекции (от матери - ребенку).

Предпочтительным методом для беременных с COVID-19 являются роды через естественные родовые пути, показанием для кесарева сечения коронавирус сам по себе не является, подчеркнула Адамян. Окончательно вопрос о родоразрешении принимается междисциплинарной бригадой, состоящей из акушера, анестезиолога-реаниматолога, неонатолога (специалиста по заболеваниям новорожденных), инфекциониста и других экспертов в зависимости от тяжести состояния больной из-за коронавирусной инфекции и акушерской ситуации.

"Сейчас новорожденный не прикладывается к груди матери сразу после родов, неонатологи транспортируют его из родильного зала и тестируют на наличие коронавирусной инфекции. Как правило, дети стерильны, и это большое счастье", - сообщила акушер.

Как быть с грудным вскармливанием

Вопрос о грудном вскармливания решается индивидуально с информационного согласия матери с учетом эпидемиологической ситуации и прочих факторов. Можно использовать сцеженное грудное молоко с разрешения неонатолога и педиатра с обязательным соблюдением всех гигиенических мер, отметила врач.

Она рекомендует беременным "обязательно проветривать помещения, регулярно делать физические упражнения, заниматься любимым делом, слушать музыку, быть на позитиве, при этом соблюдать социальное дистанцирование, носить маски и перчатки и регулярно мыть руки".

Адамян посоветовала в случае, если женщина планирует сделать экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), "отложить эту процедуру до завершения тяжелой эпидемиологической обстановки, а если все готово для пункции фолликула у женщин, то завершить этот цикл, оплодотворить клетку и заморозить эмбрион".

Рекомендации Минздрава

Ранее в апреле Минздрав РФ сообщал, что тяжелое течение коронавируса и отсутствие эффекта лечения может быть показанием для прерывания беременности до 12-й недели. Высокий риск перинатальных осложнений связан как с самой вирусной инфекцией, так и с токсичным для эмбриона действием лекарственных препаратов, говорилось в рекомендациях ведомства для беременных с COVID-19.

Минздрав также предупредил, что при заражении беременной женщины коронавирусом возможны преждевременные роды и некоторые другие осложнения. В том числе выкидыш (2%), задержка роста плода (10%), преждевременные роды (39%). У беременных с COVID-19 и пневмонией увеличивается частота кесарева сечения из-за развития дистресс-синдрома у плода, отмечали в ведомстве.