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Снятие ограничений в Москве начнется со строителей

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Смягчение ограничений, введенных в Москве на фоне коронавируса, начнется со строительной отрасли, сообщил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с COVID-19 заммэра столицы Владимир Ефимов.

"В первую очередь, послабления коснутся строительной отрасли, предприятий промышленности", - пообещал заммэра.

Пандемия коронавируса

Сейчас в столице действует запрет на строительные работы, он был установлен 13 апреля и продлится до 12 мая. Исключения сделаны для объектов медицинского назначения, объектов связи, а также работ непрерывного цикла, связанных со строительством и обслуживанием метро, инфраструктуры наземного общественного транспорта, железнодорожного транспорта и аэропортов.

Как отметил накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, остановка на такой период не будет критичной для города. "Если работы будут остановлены еще на неделю-две или даже месяц, это не критично, а если более, то уже возникнут сложности", - сказал Хуснуллин.

В Подмосковье полностью приостановлено строительство многоквартирных домов и социальных объектов.

Хуснуллин также отмечал, что строительство без каких-либо ограничений продолжается в 41 регионе страны, при этом правительство вместе с главами регионов ежедневно мониторит ситуацию.

Москва

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