Собянин озвучил пять мер для нормализации жизни в регионах страны

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Глава рабочей группы Госсовета по противодействию распространения коронавируса, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов РФ к нормальной жизни в условиях пандемии.

Первое - это ответственность работодателей, которым разрешено открыть предприятия.

"Чтобы они максимально обеспечили безопасность своих работников, купировали всякую возможность распространения инфекции на тех предприятиях, которые открываются и будут открываться", - пояснил столичный мэр.

Второе - ответственное поведение граждан.

"Это, наверное, какая-то новая культура поведения, которая предполагает максимальную заботу о собственном здоровье и о тех, кто находится рядом с ними", - сказал Собянин.

Третье - это жесткое соблюдение карантинных мер по отношению к инфицированным гражданам, у которых выявлена инфекция.

"Это временные меры, но они должны соблюдаться, чтобы не давать возможность распространения инфекции от заболевших к здоровым людям, - добавил мэр Москвы.

Четвертое - это массовое тестирование и раннее выявление коронавируса.

Пятое - это постоянная мобилизационная готовность здравоохранения города, региона, всей страны.

"Чтобы вовремя микшировать и обеспечить помощь людям, даже если мы увидим какой-то рост заболеваемости", - заключил Собянин.

Ранее президент Владимир Путин объявил, что Россия подошла к следующему этапу борьбы с коронавирусом - смягчению режима ограничений.

В Москве на сегодня зафиксировано 115 909 случаев коронавируса. Из них 6169 - за последние сутки.