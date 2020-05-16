Меньше москвичей остались дома на самоизоляции в субботу вечером

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Столичный показатель уровня самоизоляции в субботу вечером ниже отметки прошлой недели, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 21:00 составляет 3,8.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).

"Большинство людей дома", - следует из статистики.

Накануне в это время индекс был равен 4,0. При этом неделю назад, 9 мая, вечерний показатель самоизоляции также был на отметке 4,0.

В некоторых городах Подмосковья отмечается высокий уровень соблюдения самоизоляции: в Лыткарино (4,0), Королёве (3,9), Щелково (3,9), Электростали (3,9).

При этом высокий уровень городской активности к этому часу зафиксирован в Котельниках (3,2), Ступино (3,3), Пушкино (3,3) и Солнечногорске (3,3).

Индекс самоизоляции от "Яндекса" Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.​​​

В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина, в Москве действие различного рода ограничений, связанных с режимом повышенной готовности, самоизоляции и пропускным режимом, продлено по 31 мая, но с 12 мая заработали предприятия промышленности и стройки.

Кроме того, с 12 мая в Москве стало обязательным ношение масок и перчаток в общественном транспорте, такси, на объектах торговли, а также на рабочих местах. Штраф за нахождение в Москве в общественных местах без маски составляет 4 тыс. рублей, в транспорте - 5 тыс. рублей.

Власти Московской области ввели аналогичные ограничительные меры, направленные на снижение уровня заболеваемости коронавирусом COVID-19.