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Ученый посчитал возможным разрешить в Москве прогулки на свежем воздухе

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Режим самоизоляции в Москве пора ослабить, разрешив прогулки, считает заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

"В Москве, судя по последним данным, эпидемиологическая ситуация стабилизировалась и находится в управляемом состоянии. Это позволяет говорить, что режим самоизоляции в некоторых секторах надо ослаблять", - заявил он в субботу "Интерфаксу".

"Я давно считаю, что режим надо ослаблять и надо выпускать людей на улицы и в парки. Естественно, при этом обязательное соблюдение дистанции и соответствующих мер предосторожности. Но люди должны дышать воздухом, - считает академик. - Это важно для всех. А сейчас после режима самоизоляции мы получим огромный наплыв людей, у которых скопились все болячки. Ведь в режиме самоизоляции они никуда деться не могли".

"Поэтому, я убежден, что надо делать послабление в режиме для людей пожилого возраста. Несложно определить какие-то часы для гуляния. Все будут знать, что это время для пожилых. Я, конечно, не говорю, что надо допустить массовые гуляния и открывать парки для массовых мероприятий. Нет, но для прогулок обязательно. И, конечно, с детьми надо обязательно гулять. Свежий воздух им необходим", - продолжил он.

По мнению академика, пока нельзя с уверенностью предложить ослабление режима всем регионам.

"Обстановка у всех разная, - отметил Зверев. - Но в Москве ситуация находится в управляемом состоянии".

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Ранее в субботу столичный оперативный штаб по контролю за ситуацией с COVID-19 сообщил, что за последние сутки в Москве выявлено 3 505 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало минимальным суточным значением в городе с начала мая.

Коэффициент распространения инфекции (Rt) в Москве в субботу перешагнул через обозначенную Роспотребнадзором планку в 0,8 - это одно из условий для перехода ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений.

Московские власти пока сохраняют действующий режим ограничений.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва Коронавирус

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