Ученый посчитал возможным разрешить в Москве прогулки на свежем воздухе

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Режим самоизоляции в Москве пора ослабить, разрешив прогулки, считает заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

"В Москве, судя по последним данным, эпидемиологическая ситуация стабилизировалась и находится в управляемом состоянии. Это позволяет говорить, что режим самоизоляции в некоторых секторах надо ослаблять", - заявил он в субботу "Интерфаксу".

"Я давно считаю, что режим надо ослаблять и надо выпускать людей на улицы и в парки. Естественно, при этом обязательное соблюдение дистанции и соответствующих мер предосторожности. Но люди должны дышать воздухом, - считает академик. - Это важно для всех. А сейчас после режима самоизоляции мы получим огромный наплыв людей, у которых скопились все болячки. Ведь в режиме самоизоляции они никуда деться не могли".

"Поэтому, я убежден, что надо делать послабление в режиме для людей пожилого возраста. Несложно определить какие-то часы для гуляния. Все будут знать, что это время для пожилых. Я, конечно, не говорю, что надо допустить массовые гуляния и открывать парки для массовых мероприятий. Нет, но для прогулок обязательно. И, конечно, с детьми надо обязательно гулять. Свежий воздух им необходим", - продолжил он.

По мнению академика, пока нельзя с уверенностью предложить ослабление режима всем регионам.

"Обстановка у всех разная, - отметил Зверев. - Но в Москве ситуация находится в управляемом состоянии".

Ранее в субботу столичный оперативный штаб по контролю за ситуацией с COVID-19 сообщил, что за последние сутки в Москве выявлено 3 505 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало минимальным суточным значением в городе с начала мая.

Коэффициент распространения инфекции (Rt) в Москве в субботу перешагнул через обозначенную Роспотребнадзором планку в 0,8 - это одно из условий для перехода ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений.

Московские власти пока сохраняют действующий режим ограничений.