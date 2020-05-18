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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:26Заразились
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Мишустин заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в РФ остановлен

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Рост заболеваемости коронавирусом в России удалось остановить, динамика развития ситуации позитивная, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас в стране остается непростой, но все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, которое глава правительства проводил в режиме видеоконференции.

По самым осторожным оценкам, динамика позитивная, отметил Мишустин.

Он пояснил, что "все больше людей выздоравливают и выписываются из больниц домой". "Мы видим в этом итог той планомерной работы, которая велась в России в течение последних двух месяцев", - отметил премьер.

По его словам, "свою роль в этом сыграл режим строгой самоизоляции, он позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, как это было в ряде зарубежных стран".

Хроника коронавируса. Май.

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Четырехметровую статую медработника с крыльями, созданную Люком Перри, установили в Бирмингеме в честь борющихся с COVID-19 медиков
Хроника 09 января – 18 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Михаил Мишустин коронавирус

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