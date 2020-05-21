Что случилось этой ночью: четверг, 21 мая

Рекордное число заражений коронавирусом за сутки, погода в Москве и области, иск Украины против России в трибунале

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире. За последние 24 часа в ВОЗ поступили данные о 106 тыс. случаях заболевания, что является самым высоким суточным показателем с начала вспышки. Почти две трети этих случаев были зарегистрированы всего в четырех странах.

- В Московском регионе ощутимо испортится погода. С 23:00 часов 20 мая до конца суток 21 мая ожидается местами сильный дождь, в отдельных районах - мокрый снег.

- Украина подаст в Международный морской трибунал меморандум против России. Обращение намечено на 22 мая. Речь идет о деле о незаконном задержании трех кораблей украинского Военно-морского флота и 24 членов их экипажа,

- Глава района в Адыгее подал в отставку после массового заражения COVID-19 на похоронах. Глава Красноквардейского района покинул свой пост после ситуации с инифицированием более 150 человек.

- Ещё 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. Число жертв выросло с 1726 до 1794.