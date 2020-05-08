Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:50Заразились
на 08.05В России 187 859+10 699В мире 3 845 718+90 377

В Подмосковье пока передумали штрафовать за отсутствие маски

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Московской области пока не будут вводить штрафы за нарушение режима обязательного ношения масок, сообщил губернатор Подмосковья Андрея Воробьев.

"Мы отсрочили наказание, если у тебя нет маски после 12 (мая - ИФ), тебя не будут штрафовать, тебе будут делать замечание", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

С 12 мая в Московском регионе вводится "масочный режим". В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в транспорте и такси запрещено ездить без маски или респиратора.

Сообщалось, что штраф за нахождение в общественном месте без маски составит 4 тысячи рублей.

Московская область коронавирус

Новости по теме

Новости

Число скончавшихся от коронавируса в Москве перевалило за 1000

Москва отменит оформление пропусков через SMS с 12 мая

Москва отменит оформление пропусков через SMS с 12 мая

Москвичам разъяснили порядок восстановления аннулированных пропусков

В ГИБДД Москвы назвали фейком сообщения об обязательной установке видеорегистраторов

В ГИБДД Москвы назвали фейком сообщения об обязательной установке видеорегистраторов

Пешеходам в Москве посоветовали носить документ, подтверждающий место их проживания

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая

В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом

Собянин потребовал регулярно тестировать работников на COVID-19 и оставить беременных дома

Собянин потребовал регулярно тестировать работников на COVID-19 и оставить беременных дома
Пандемия коронавируса

Москвичей обяжут носить маски и перчатки в магазинах

Режим ограничений в Москве продлевается до 31 мая

Режим ограничений в Москве продлевается до 31 мая
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');