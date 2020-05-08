В Подмосковье пока передумали штрафовать за отсутствие маски

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Московской области пока не будут вводить штрафы за нарушение режима обязательного ношения масок, сообщил губернатор Подмосковья Андрея Воробьев.

"Мы отсрочили наказание, если у тебя нет маски после 12 (мая - ИФ), тебя не будут штрафовать, тебе будут делать замечание", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

С 12 мая в Московском регионе вводится "масочный режим". В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в транспорте и такси запрещено ездить без маски или респиратора.

Сообщалось, что штраф за нахождение в общественном месте без маски составит 4 тысячи рублей.