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За сутки в Москве скончались еще 59 пациентов с коронавирусом

Общее число приблизилось к 2 тыс.

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 1 934 до 1 993, скончались еще 59 человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в субботу.

"В Москве скончались 59 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлено 161 397 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц 47 413 пациентов.

Москва коронавирус

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