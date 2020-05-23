За сутки в Москве скончались еще 59 пациентов с коронавирусом

Общее число приблизилось к 2 тыс.

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 1 934 до 1 993, скончались еще 59 человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в субботу.

"В Москве скончались 59 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлено 161 397 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц 47 413 пациентов.