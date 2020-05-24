Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 мая

Рейтинг Путина по версии Bloomberg, предварительная версия смерти депутата Рады, имена погибших от COVID-19 на первой полосе NYT

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Посольство РФ в США попросило Bloomberg извиниться за дезинформацию о рейтинге Путина. В дипмиссии также призвали агентство проявить "профессионализм и объективность, разместить реальные показатели доверия". Согласно графику, выстроенному Bloomberg, показатель составил 27%, в то время как сайт ВЦИОМ гласит, что 67,9% населения РФ доверяют президенту страны.

- Советник МВД Украины назвал предварительную версию гибели депутата Рады Давыденко. По его словам, причиной стало самоубийство. Позже офис генерального прокурора страны сообщил о найденном возле тела депутата пистолете.

- Суточная смертность от коронавируса в Москве достигла минимума с 15 мая. Предыдущий минимум летальных исходов в столице отмечался 14 мая - 58. За 23 мая в Москве умерли 59 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших в столице приближается к 2 тыс.

- New York Times отвела всю первую полосу газеты части списка жертв COVID-19 в США. Имена сопровождаются кратким некрологом, а в подзаголовке публикации говорится: "В списке не просто имена, это - мы".

- Задержанный за нападение на "Альфа-банк" в Москве признал вину. Отвечая на вопрос следователя, с какой целью он пришел в банк, Барышников ответил: "Узнать правду, мне интересна правда. Что со мной происходит". На уточняющий вопрос, зачем он захватил заложников, задержанный пояснил: "Чтобы узнать правду".