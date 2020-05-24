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Еще 2,4 тыс. человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Московские врачи вылечили от коронавируса уже более 49 тысяч человек.

Как сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки выздоровело еще 2427 человек.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Согласно постановлению мэра Москвы Сергея Собянина, доноры получают стимулирующую выплату в размере пяти тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы.

Плазму сейчас можно сдать в четырех медучреждениях: Центре крови имени О.К. Гаврилова (улица Бакинская, дом 31), Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского (Большая Сухаревская площадь, дом 3, корпус 12), городской клинической больнице № 52 (улица Пехотная, дом 3, корпус 1) и городской клинической больнице имени М.П. Кончаловского (Зеленоград, Каштановая аллея, дом 2, строение 1).

В Москве начали лечить коронавирус переливанием плазмы крови с антителами на новую инфекцию в конце апреля. Таким способом удалось вылечить уже нескольких пациентов.

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