Более 85% новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Более половины новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет.

Как сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, 41,9% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,8% - от 46 до 65 лет, 8,7% - от 66 до 79 лет, еще 5,2% - старше 80 лет. Также 10,4% среди заболевших - дети.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, отметили в штабе.

В столице подтверждено 2 516 новых случаев заражения COVID-19. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 163 913 случаев коронавируса.