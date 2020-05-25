В мэрии рассказали о следующем этапе снятия коронавирусных ограничений в Москве

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Следующий этап снятия ограничений в Москве коснется сферы бытовых услуг, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Сейчас обсуждается возможность поэтапного возвращения к работе торговли. Следующая на очереди - сфера бытовых услуг, где занято наибольшее количество малых предприятий. В столице рассматривают возможность поэтапного возобновления деятельности сферы торговли непродовольственными товарами", - сказал Ефимов, слова которого приводит сайт мэрии и правительства Москвы в понедельник.

Он отметил, что для экономики очень важна непродовольственная торговля, в которой, с одной стороны, занято большое количество людей и которая, с другой стороны, является очень важным, если не сказать ключевым элементом товаропроводящей цепочки от производителя до потребителя.

"В случае, когда промышленность функционирует, а непродовольственная торговля нет, производство существенно ограничено. Промышленности невыгодно выпускать продукцию, а затем хранить ее на складе - не хватает оборотных средств", - пояснил Ефимов.

Следующая на очереди на возобновление работы - сфера бытовых услуг, где занято наибольшее количество малых предприятий, отметил заммэра. "Современный мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые он предлагает. Мы, как город, зависим от полноты и эффективности работы предприятий столицы, и мы заинтересованы, чтобы все работали с минимумом ограничений", - подчеркнул он.

Но, по словам Ефимова, есть и другая сторона - распространение коронавируса. "У нас была возможность проанализировать опыт других стран до того, как мы сами столкнулись с аналогичной ситуацией, и мы понимаем, что, если бы не были введены ограничения, то болезнь распространялась совершенно другими темпами и последствия были бы иными", - обратил внимание чиновник.

Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах в ближайшее время смягчить действующие в городе ограничения. "В прошедшие выходные дни ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжала постепенно улучшаться", - написал мэр в своем блоге.

Новое послабление уже сделали для волонтеров, заботящихся о животных, - со вторника, 26 мая, они смогут вновь посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек.