Собянин пообещал в ближайшее время смягчить ограничения в Москве

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах в ближайшее время смягчить действующие в городе ограничения.

"В прошедшие выходные дни ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжала постепенно улучшаться. Поэтому в ближайшее время мы планируем дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений", - написал в своем блоге Собянин в понедельник.

Так, уже со вторника 26 мая волонтеры смогут вновь посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек – передавать лекарства, корма, а также выгуливать живущих там животных.