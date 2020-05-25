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Собянин пообещал в ближайшее время смягчить ограничения в Москве

Собянин пообещал в ближайшее время смягчить ограничения в Москве
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах в ближайшее время смягчить действующие в городе ограничения.

"В прошедшие выходные дни ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжала постепенно улучшаться. Поэтому в ближайшее время мы планируем дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений", - написал в своем блоге Собянин в понедельник.

Так, уже со вторника 26 мая волонтеры смогут вновь посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек – передавать лекарства, корма, а также выгуливать живущих там животных.

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