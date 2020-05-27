Путин в среду обсудит с Собяниным ситуацию с коронавирусом в Москве

Президент РФ Владимир Путин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с мэром Москвы Сергеем Собяниным, чтобы обсудить эпидемическую обстановку в российской столице и дальнейший план действий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин встретится с Собяниным, чтобы обсудить эпидемическую обстановку в городе, поговорить о том, как она обстоит, какие прогнозы, какие дальнейшие планы. Как обстоят дела с эпидемиологической инфраструктурой", - сказал Песков журналистам.

По его словам, необходимо учитывать, что Собянин возглавляет рабочую группу Госсовета по взаимодействию с регионами в борьбе с коронавирусом.

Ранее столичный мэр продлил действие ограничительных мер в Москве до 31 мая включительно.

Кроме того, в среду, 27 мая, запланировано общение Путина с еще одним главой региона - губернатором Смоленской области Алексеем Островским.

Также намечено "достаточно большое совещание по рынку труда", на котором выступят глава министерства труда и социальной защиты, глава Минобрнауки, министр просвещения.

"Среди вопросов будет обсуждаться трудоустройство выпускников, организация среднего и профессионального образования", - отметил Песков, добавив, что на совещании выступят представители российских регионов.

Также на среду у президента РФ запланирован международный телефонный разговор.