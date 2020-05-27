Второй день московский "индекс самоизоляции" опускается до отметки 1,7

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Большинство москвичей не соблюдает требования режима самоизоляции, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным веб-сервиса, "индекс самоизоляции" в Москве на 15:00 составил 1,7. Это значение ниже среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).

"На улице очень много людей", - следует из статистики за среду, 27 мая. Накануне в это же время индекс также был равен 1,7 и стал рекордно низким для дневного показателя Москвы за весь период введения ограничительных мероприятий из-за коронавируса.

По данным "Яндекса", в некоторых городах Подмосковья также отмечается средний или ниже среднего показатель индекса самоизоляции. Так, наиболее высокий уровень домоседов к этому часу - в Лобне (2,5), Железнодорожном (2,3), Ивантеевке (2,2) и Королёве (2,2).

Низкие показатели самоизоляции в Московской области отмечаются в Дзержинском (1,0), Солнечногорске (1,2), Реутове (1,3), Ногинске (1,3). При этом новый антирекорд по числу людей на улицах в обеденные часы зафиксирован в Котельниках (0,9).

Ограничения по коронавирусу и их ослабление в Москве и области

"Индекс самоизоляции" - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина, действие различного рода ограничений, связанного с режимом повышенной готовности, самоизоляции и пропускным режимом, в Москве продлено по 31 мая.

С 12 мая в столице стало обязательным ношение масок и перчаток при нахождении в общественном транспорте, такси, на объектах торговли, а также на рабочих местах. Штраф за нахождение в Москве в общественных местах без маски составит 4 тыс. рублей, в транспорте - 5 тыс. рублей.

С понедельника, 25 мая, в столице возобновили работу 88 многофункциональных центров государственных услуг "Мои документы" из 130, работающих в городе. Работа услуг каршеринга в Москве также возобновилась, но машину можно взять в аренду минимум на пять дней.

В Подмосковье с понедельника возобновили работу офисы МФЦ, офисы продаж квартир, автомобилей, также снова доступны услуги долгосрочного каршеринга, при условии, если автомобиль берется в аренду на срок не менее чем на пять календарных дней.

С 23 мая в Московской области был отменен пропускной режим. При этом жители старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями по-прежнему должны оставаться дома на самоизоляции до 31 мая.