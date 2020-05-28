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Дневной "индекс самоизоляции" в Москве упал до рекордно низкой отметки 1,6

Дневной "индекс самоизоляции" в Москве упал до рекордно низкой отметки 1,6
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Все больше жителей Москвы покидают свои дома в рамках действующего режима самоизоляции, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным веб-сервиса, "индекс самоизоляции" в столице на 15:00 четверга, 28 мая, составил 1,6. Это значение ниже среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).

"На улице очень много людей", - следует из статистики. Накануне, 27 мая, в это же время индекс был равен 1,7. При этом неделю назад, 21 мая, показатель в дневное время достиг отметки 2,0.

Ранее отмечалось, что 26 мая дневной индекс 1,7 стал рекордно низким для этого времени показателем самоизоляции в Москве за весь период с момента введения ограничительных мероприятий из-за коронавируса.

"Индекс самоизоляции" - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Хроника 09 января – 28 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Индекс самоизоляции Яндекс Коронавирус

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