Новый антирекорд дневного "индекса самоизоляции" зафиксирован в Москве

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Все меньше москвичей соблюдают требования режима самоизоляции и остаются дома, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным веб-сервиса, "индекс самоизоляции" в Москве на 15:00 вторника составил 1,7. Это значение ниже среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).

"На улице очень много людей", - следует из статистики. Накануне, 25 мая, в это же время индекс был равен 1,8. При этом на прошлой неделе, 19 мая, дневной уровень самоизоляции находился на отметке 2,0.

Ранее отмечалось, что индекс 1,8 стал рекордно низким для дневного показателя Москвы 25 мая за весь период введения ограничительных мероприятий из-за коронавируса. При этом утром в тот день "индекс самоизоляции" также показал рекордно низкое значение - 2,2.

По данным "Яндекса", показатель самоизоляции в городах Московской области опустился ниже средних значений и варьируется в промежутке от 2,4 - в Лобне и Железнодорожном, до 1,0 - в Котельниках и Дзержинском.

Коронавирусные ограничения

"Индекс самоизоляции" - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина, действие различного рода ограничений, связанного с режимом повышенной готовности, самоизоляции и пропускным режимом, в Москве продлено по 31 мая.

С 12 мая в столице стало обязательным ношение масок и перчаток при нахождении в общественном транспорте, такси, на объектах торговли, а также на рабочих местах. Штраф за нахождение в Москве в общественных местах без маски составит 4 тыс. рублей, в транспорте - 5 тыс. рублей.

Ослабление режима в Москве и области

С понедельника, 25 мая, в столице возобновили работу 88 многофункциональных центров государственных услуг "Мои документы" из 130, действующих в городе. Работа услуг каршеринга в Москве также возобновляется с 25 мая, но машину можно будет взять в аренду минимум на 5 дней.

В Подмосковье с понедельника возобновили работу офисы МФЦ, офисы продаж квартир, автомобилей, также снова доступны услуги долгосрочного каршеринга, при условии, если автомобиль берется в аренду на срок не менее чем на пять календарных дней.

В Московской области действует масочный режим, введены штрафы за отсутствие масок в общественных местах.

С 23 мая в регионе был отменен пропускной режим. При этом жители старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями по-прежнему должны оставаться дома на самоизоляции до 31 мая.