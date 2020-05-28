Глава Союза журналистов потребовал проверить законность задержаний на Петровке

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев считает необходимым разобраться с задержанием журналистов у здания ГУ МВД Москве на Петровке. Сославшись на юристов из СПЧ, он сказал, что действующий в Москве режим не допускает запрета одиночных пикетов.

Сейчас в городе "не режим ЧС, когда действуют совершенно другие правила, но не очень понятно, какой", отметил он.

"Объявлен масочный режим. Ну, вот они стоят там в масках, между прочим", - отметил Соловьев.

У дома 38 по Петровке в четверг были задержаны заместитель главного редактора "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, ведущий радиостанции Александр Плющев, главред "Медиазоны" Сергей Смирнов, главред портала "Такие дела" Анастасия Лотарева, журналист Виктория Ивлева, журналист "Дождя" Михаил Фишман. Они пытались провести одиночные пикеты в поддержку своего коллеги Ильи Азара, арестованного на 15 суток за такую же акцию в поддержку "Омбудсмена полиции" Владимира Воронцова.

Соловьев отметил, что журналисты были задержаны не при исполнении служебных обязанностей, а как граждане, которые решили высказать свою позицию.

"Есть две большие разницы между тем, как работает журналист на митинге (прошлым летом мы вывесили на сайте памятку о том, как вести себя на массовых акциях). Если журналист работает на митинге, исполняя свой профессиональный долг, то есть фотографирует, снимает, пишет, берет интервью, - это одна история. Он более защищён законом. Если он кладёт в сторону, микрофон, ручку и блокнот, кричит какие-то слова или стоит с плакатом, то это выражение его позиции и тут он уже не журналист, в данном случае он уже просто гражданин, который выражается свою гражданскую позицию. По закону это именно так", - пояснил он.