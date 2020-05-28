Полиция Петербурга разрешила одиночный пикет в поддержку Ильи Азара

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Корреспондент "Эха Москвы в Санкт-Петербурге" Арсений Веснин в четверг провел в центре города недолгий одиночный пикет в поддержку журналиста "Новой газеты" Ильи Азара, который получил административный арест за одиночную акцию протеста.

Веснин развернул плакат в поддержку Азара у входа на станцию метро" Гостиный двор", надев защитную маску и перчатки. Спустя несколько минут к нему подошли сотрудники полиции. После непродолжительной беседы Веснин свернул плакат, задерживать его не стали.

В тот же день в Москве у здания столичного главка МВД были задержаны несколько журналистов за попытки провести аналогичные одиночные пикеты. Среди задержанных главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов и журналисты "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр и Алекснадр Плющев.

Азар получил 15 суток ареста за одиночный пикет 26 мая в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, которому грозят обвинения по трем уголовным статьям. Азар стоял с пикетом также на Петровке 38. Суд признал его виновным в нарушении правил проведения уличных мероприятий (статья 20.2 КоАП), а также он был оштрафован за нарушение ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности).