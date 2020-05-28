Более 70 человек умерли от коронавируса в Москве в среду

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Москве скончался 71 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в четверг.

Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 2 183 до 2 254.

По последним данным, в Москве выявлено 171 443 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц 67 458 пациентов.

В среду мэр города Сергей Собянин рассказал о новом этапе смягчения ограничений на передвижение и работу.