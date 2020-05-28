Собянин заявил, что летальность от COVID-19 в Москве в разы меньше, чем в других городах и странах

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что при любой методике подсчета умерших от нового коронавируса COVID-19, летальность в столице все равно в разы меньше, чем в других городах и странах, пострадавших от этого заболевания.

"Что касается процентов смертности, которые так любят обсуждать, даже не процент смертности, а правильно - летальность, то есть процент умерших от количества заболевших коронавирусом. В Москве, как ни считай, можешь всю добавленную смертность сложить, но она все равно в разы меньше, чем в других городах и странах, которые пережили такую же трагедию", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

В то же время мэр отметил, что "самое плохое, когда начинают считать эти проценты: у тебя больше, у тебя меньше". "Это наша общая трагедия и мы должны относиться как к трагедии и просто спокойно анализировать, что происходило и что происходит, как минимизировать эти смерти, эти болезни, - (как) вместе бороться", - подчеркнул Собянин.

"Они не только соответствуют, они (требования по установлению причин смерти - ИФ) еще более жесткие, потому что к основной причине смерти мы еще добавляем и в качестве причины COVID-19, как заболевание, которое спровоцировало смерть, так и как сопутствующее заболевание. Мы предлагаем, может быть, и всем надо подумать над тем, чтобы расширить этот список, не ограничиваться ковидом как основной причиной", - сказал мэр.

Он заявил, что методика учета смертности соответствует всем международным требованиям. Мэр добавил, что в рекомендациях ВОЗ "тоже, по сути дела, это косвенно предлагается, но может, не так четко сформулировано, но предлагается".

"Сегодня по методике министерства здравоохранения, которое оно недавно приняло, уже четко это обозначено. Поэтому мы не только соответствуем (стандартам ВОЗ - ИФ), но и делаем шаг вперед", - подчеркнул Собянин.

В Москве, напомнил мэр, создан Клинический комитет, в котором находятся ведущие патологоанатомы и главные врачи клиник, которые постоянно исследуют заболевание, его развитие и способы лечения.

"Эта работа реально спасает сотни и тысячи людей, это самое важное в этой работе", - заключил Собянин.